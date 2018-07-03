أول مهاجر مغربي في البرلمان الإسباني

أصبح المهاجر محمد الشايب، أول نائب من أصل مغربي يدخل البرلمان الإسباني، بعد أن كان نائبا لعدة سنوات في البرلمان الجهوي لإقليم كتالونيا.

هاجر محمد الشايب (52 سنة)، العضو في الحزب الاشتراكي العمالي، رفقة عائلته إلى منطقة "سان بوي دي لوبريغات" قرب برشلونة وعمره لا يتجاوز أربع سنوات.

ولا يمثل وصول الشايب إلى مجلس النواب الإسباني أول محطة في حياته السياسية، ولكن عضويته في البرلمان الإسباني جاءت لتتوج مسارا سياسيا طويلا انطلق منذ عام 1995، وهي السنة التي التحق فيها بالحزب الاشتراكي في كتالونيا.

كما سبق للشايب الدخول إلى المجال السياسي بتأسيسه عام 1994 "مؤسسة ابن بطوطة"، وهي الهيئة، التي سعى من ورائها إلى العمل على دعم وتعزيز اندماج المغاربة المقيمين في جهة كتالونيا داخل بلد الاستقبال، وتحقيق التقارب بين الثقافتين المغربية والإسبانية.

وقال الشايب في تصريح صحفي، إن أول اتصال له بالسياسة "يرجع الفضل فيه إلى شخص توفي عام 2003 يسمى خوسي إيغناسيو أوريندا، وكان مسؤولا حينها في بلدية برشلونة، التي كان الاشتراكيون في ذلك الوقت هم الذين يدبرون شؤونها، وهو من دعم مشروعا تقدمت به المؤسسة لفائدة أفراد الجالية المغربية في هذه الجهة".

ويقول النائب في البرلمان الإسباني: "اعتقدت أنه من المهم جدا أن أعطي صورة أخرى عن الهجرة، التي كانت في ذلك الوقت تشكل موضوعا للنقاش، خاصة مع التدفقات المكثفة والمسترسلة للمهاجرين اتجاه إسبانيا، كما هو الشأن في الظرف الحالي"، مشيرا إلى أن السبب الثاني هو إعطاء صورة إيجابية للشباب المغاربة الذين ينحدرون من أسر مهاجرة.

المصدر: هسبريس