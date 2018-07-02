جنوب السودان.. قتلى باشتباكات وتبادل الاتهامات بين طرفي النزاع

قتل ما لا يقل عن 18 شخصا باشتباكات في جنوب السودان بعد توصل طرفي النزاع إلى اتفاق سلام، وتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك الاتفاق.

واتهم المتحدث باسم القوات الحكومية في جنوب السودان المتمردين بأنهم شنوا هجوما على منطقة مابان في ولاية أعالي النيل شمال شرقي البلاد.

وأضاف أن القوات الحكومية ردت على هجوم المتمردين، واتهمهم بقتل 18 مدنيا وإصابة 44 آخرين. وأشار إلى أن من بين القتلى 3 إثيوبيين وسودانيين.

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من جانبه أعلن المتحدث باسم قوات المتمردين عن تعرض مواقع القوات للقصف من قبل القوات الحكومية في المنطقة المذكورة يوم الأحد. ونفى استهداف قوات المتمردين للمدنيين دروعا بشرية.

ويأتي ذلك بعد توصل رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار لاتفاق على وقف إطلاق النار، دخل حيز التنفيذ يوم السبت الماضي. وهذا هو ثاني اتفاق لوقف إطلاق النار منذ اندلاع النزاع المسلح في عام 2013. وقد فشل الاتفاق الأول في عام 2015.

المصدر: رويترز