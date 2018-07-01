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مقتل 10 عسكريين جراء هجوم لـ"بوكو حرام" في النيجر

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مقتل 10 عسكريين جراء هجوم لـ
Reuters Warren Strobel
جنود نيجريون في مهمة أمنية
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قتل 10 عسكريين وفقد 4 آخرون في هجوم لجماعة "بوكو حرام" استهدف مركزا للجيش جنوب شرقي النيجر، حسبما أفادت "فرانس برس".

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الدفاع في النيجر، العقيد عبد العزيز توريه، قوله: "إن الحصيلة الأولية تشير إلى سقوط عشرة قتلى وفقدان أربعة آخرين وجرح ثلاثة".

وكانت منظمة غير حكومية أفادت بادئ الأمر بحصول هجوم أدى إلى سقوط قتيلين.

ويشار إلى أن الهجوم وقع بالقرب من الحدود بين النيجر ونيجيريا، حيث تقاتل جماعة "بوكو حرام" تحت شعار تطبيق الشريعة الإسلامية. وتشن الجماعة بانتظام هجمات عنيفة ردا على الحملة التي تخوضها قوات النيجر ونيجيريا والكاميرون ضد مسلحيها.

المصدر: وكالات

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