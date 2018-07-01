"رضوان فايد" يفر من سجن فرنسي على طريقة أفلام هوليوود

تمكن لص متهم بالعديد من عمليات السرقة، اليوم الأحد، من الفرار، على طريقة أفلام هوليوود، من أحد السجون في فرنسا.

وأفادت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية: "استطاع رضوان فايد بمساعدة 3 من رفاقه الفرار من سجن "رو" الواقع شرق العاصمة باريس، بعد أن حطت طائرة مروحية في باحة السجن حيث تمكن الرجال الـ3 المسلحين من اصطحاب فايد إلى الطائرة قبل أن يلوذوا بالفرار"​.

من جانبها نقلت صحيفة "لو موند" عن إدارة السجن أن "عملية الفرار لم تدم سوى دقائق معدودة وأنه لم يحدث إطلاق نار أو أي عملية احتجاز رهائن".

وصدر على رضوان حكم بالسجن لمدة 25 عاما، في أبريل الماضي بعد أن تسبب في مقتل شرطية عام 2010 أثناء قيامه بعملية سرقة.

وكانت لرضوان فايد سوابق في عمليات الفرار، فقد تمكن عام 2013 من الفرار من السجن قبل أن تلقي الشرطة عليه القبض لاحقا.

وأضافت صحيفة "لو فيغارو" أن عملية البحث عن الفارين لا تزال مستمرة.

المصدر: سبوتنيك