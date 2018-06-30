إيران: لم نتسلم حزمة الاقتراحات الأوروبية بشأن الصفقة النووية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم السبت، إن طهران لم تستلم حتى الآن مقتراحات من الاتحاد الأوروبي حول إبقاء الاتفاق النووي مع إيران.

ولم يؤكد قاسمي أنباء تناقلتها وسائل إعلام عن رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، بأن الاتحاد عرض رزمة اقتراحات على إيران لبقائها طرفا في الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

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وقال المتحدث باسم الوزارة: "لم تردنا حتى الآن حزمة مقترحات من جانب الاتحاد الأوروبي وإن تمّ ذلك سنعلن عنه وسندرس ما ورد فيها".

وأضاف قاسمي أن بلاده، وبعد دراسة هذه المقترحات بشكل دقيق ووفقا لمصالحها القومية، ستتخذ القرار اللازم بشأنها وكذلك بشأن بقائها أو عدم بقائها في الاتفاق النووي.

وكانت موغيريني قد تحدثت عن المصادقة على حزمة تدعم إيران في إطار مواصلة تنفيذ "خطة العمل المشتركة الشاملة" (الخاصة بتنفيذ الاتفاق بين المجتمع الدولي وطهران حول برنامجها النووي).

وكانت وسائل إعلام عدة نقلت عن مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية قولها إنه قد تم التصديق على حزمة اقتراحات من بروكسل في إطار ضمان مصالح إيران، وإن هذه الحزمة سيتم تسليمها لطهران في غضون اليومين القادمين.

وقبل أسبوع، أمهل رئيس الوفد الإيراني المفاوض، عباس عراقجي، الاتحاد الأوروبي حتى نهاية الشهر الجاري لتقديم مقترحاته للحفاظ على الاتفاق النووي مع طهران، تحت طائلة عودتها "إلى مرحلة ما قبل الاتفاق وأكثر".

وفي 8 مايو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، واستئناف العمل بكافة العقوبات التي علقت نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، الأمر الذي أثار دهشة الدول الموقعة على الاتفاق والتي أصرت على البقاء في الاتفاق وتنفيذه بالكامل.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن على الاتحاد الأوروبي أن يضمن لطهران مراعاة مصالحها المتعلقة بـ"خطة العمل" كشرط للحفاظ على الصفقة النووية. وأكدت طهران استعدادها لعدم الانسحاب من الاتفاق ومواصلة تنفيذ التزاماتها بموجب شروط الصفقة النووية.

المصدر: إرنا + وكالات