النداء الأوروبي الأخير لبريطانيا!

وجه رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك "نداء أخيرا" لبريطانيا لتوضيح ما تريده من بريكست بعد تحذير الاتحاد الأوروبي بأن الوقت بدأ ينفد وبأن هناك احتمال لعدم التوصل إلى اتفاق مع لندن.

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وقال توسك، أمس الجمعة، في مؤتمر صحفي في ختام قمة الاتحاد في بروكسل: "أمامنا عمل كثير والمهام الأصعب لم تحل بعد"، وتابع: "إنه النداء الأخير لوضع الأوراق على الطاولة".

بدوره، أعرب كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف شروط خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد "بريكست" ميشال بارنييه، أعرب عن أمله في أن تتضمن الوثيقة التي تعدها لندن والتي ستطرح خلال أسابيع "مقترحات واقعية وقابلة للتطبيق".

لكن بارنييه ذكّر بأن الوقت بدأ ينفد وقال: "نريد اتفاقا ونعمل من أجل ذلك، لكن الوقت قصير".

ومن جانبه قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: "لا يسعنا الانتظار وقتا أطول".

وشاركت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في اليوم الأول من القمة، وأقرت قبل مغادرتها فجر الجمعة، إثر محادثات حول الهجرة استمرت طوال الليل، بضرورة تسريع المفاوضات الخاصة بخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

وصرحت ماي لدى وصولها أنه "تم إحراز تقدم جيد جدا حتى الآن"، غير أنها أضافت: "أعتقد أن الجانبين حريصان على مواصلة العمل بوتيرة اسرع من الوتيرة التي عملنا بها حتى الآن".

وتأمل بريطانيا أن تتوصل، بحلول أكتوبر القادم، إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ينظم خروجها من هذا التكتل ويحدد الأطر المستقبلية للتجارة والشراكة الأمنية بين الجانبين.

المصدر: أ ف ب