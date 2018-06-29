إيران.. المياه العكرة تشعل الاحتجاجات في خورامشهر (فيديو)

اكتظت ساحة في مدينة خورامشهر الإيرانية اليوم الجمعة بمئات الأشخاص المحتجين على سوء المياه، بعد أن اجتاحت المظاهرات البلاد بسبب الأوضاع الاقتصادية.

Today people in #Iran's Khorramshahr city, populated by mostly ethnic Arabs, protested against water scarcity and demanded clean water as the city attempted to distribute water. The drought-ridden city was a symbol of resistance during the eight-year long Iran-Iraq War. pic.twitter.com/pOmip6a5h0 — IranHumanRights.org (@ICHRI) 29 июня 2018 г.

This is the water quality in #Khorramshahr 🌊👇

No one can use this water for drinking or....even shower!!!#IranRegimeChangepic.twitter.com/NUkE5IDUC5 — mahsti25 (@mahsti25metana1) 29 июня 2018 г.

June 29 - Khorramshahr - #Iran

🔴Protest rally in the city, 🔴Water crisis in Kahramshahr,🔴People chanting:

"Our enemy is right here. They're lying when they say it's America"#IranProtestspic.twitter.com/B4zdIkUVwy — mahsti25 (@mahsti25metana1) 29 июня 2018 г.

واندلعت احتجاجات يوم الأحد الماضي لمدة 3 أيام في طهران ومدن أخرى عندما أغلق مئات التجار في البازار، وهو مركز التجار الذين دعموا الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 التي أطاحت بالشاه، متاجرهم للتعبير عن غضبهم من انخفاض قيمة العملة.

وسرعان ما اكتست احتجاجات مطلع الأسبوع بطابع سياسي عندما هتف المتظاهرون مرددين شعارات مناهضة للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي وشخصيات أخرى من كبار المسؤولين ووصفتهم تلك الشعارات باللصوص الذين عليهم التنحي عن السلطة.

وأظهرت لقطات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت احتجاجات في عدة بلدات ومدن طالب بعض المشاركين فيها بتغيير النظام.

Tehran Grand Bazaar merchants in front of #Iran's Parliament today: "Our misery is because of Syria, Palestine ... Let go of Syria; think about our situation." pic.twitter.com/JgenACjeb4 — IranHumanRights.org (@ICHRI) 25 июня 2018 г.

المصدر: رويترز