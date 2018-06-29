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إيران.. المياه العكرة تشعل الاحتجاجات في خورامشهر (فيديو)

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إيران.. المياه العكرة تشعل الاحتجاجات في خورامشهر (فيديو)
Youtube Screenshot
إيران.. احتجاجات في خورامشهر بسبب سوء جودة المياه
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اكتظت ساحة في مدينة خورامشهر الإيرانية اليوم الجمعة بمئات الأشخاص المحتجين على سوء المياه، بعد أن اجتاحت المظاهرات البلاد بسبب الأوضاع الاقتصادية.

واندلعت احتجاجات يوم الأحد الماضي لمدة 3 أيام في طهران ومدن أخرى عندما أغلق مئات التجار في البازار، وهو مركز التجار الذين دعموا الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 التي أطاحت بالشاه، متاجرهم للتعبير عن غضبهم من انخفاض قيمة العملة.

وسرعان ما اكتست احتجاجات مطلع الأسبوع بطابع سياسي عندما هتف المتظاهرون مرددين شعارات مناهضة للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي وشخصيات أخرى من كبار المسؤولين ووصفتهم تلك الشعارات باللصوص الذين عليهم التنحي عن السلطة.

وأظهرت لقطات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت احتجاجات في عدة بلدات ومدن طالب بعض المشاركين فيها بتغيير النظام.

المصدر: رويترز

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