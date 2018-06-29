CNN: ترامب سيعقد صفقة مع بوتين تتعلق بالجنوب السوري

قالت قناة "CNN" التلفزيونية، إن رئيس أمريكا دونالد ترامب، يأمل في إبرام صفقة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن سوريا خلال أول قمة رسمية بينهما، تتيح سحب قوات بلاده من هناك.

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وذكرت القناة، أنه وفقا للاتفاقية المقترحة، ستكون القوات الحكومية السورية قادرة على فرض سيطرتها "فوق الأراضي القريبة من الحدود مع الأردن" بدعم من روسيا.

وتوقعت القناة التلفزيونية الأمريكية يوم الخميس، أن يتمكن ترامب خلال اجتماع القمة المقرر مع بوتين في هلسنكي، من التوصل إلى اتفاق بشأن سوريا، يسمح بسحب القوات الأمريكية من هذا البلد الشرق أوسطي في أقرب وقت ممكن، قبل أن تغرق هناك في مستنقع يصعب الخروج منه.

ونقلت "CNN" عن مصادر مسؤولة قولها، إن الرئيس الأمريكي تحدث عن نوايا سحب القوات الأمريكية من سوريا يوم الاثنين، على وجه الخصوص في اجتماع مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض، ناقشا خلاله بالتفصيل الوضع في الشرق الأوسط.

و"كما قال أحد المصادر لـ CNN، يعتقد ترامب أنه سيتمكن من إبرام صفقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق بما يسمى بالمنطقة المغلقة في الجزء الجنوب غربي من سوريا، الأمر الذي سيسمح للولايات المتحدة بالخروج في أقرب وقت ممكن"، كما تقول القناة التلفزيونية.

وبحسب "CNN"، ووفقًا للاتفاقية المقترحة، فإن السلطات السورية، بدعم من القوات الروسية، ستكون قادرة على فرض سيطرتها على الأراضي القريبة من الحدود مع الأردن.

في الوقت نفسه، يتوقع ترامب أن يتلقى، مقابل ذلك، ضمانات من الجانب الروسي تتعلق بأمن المعارضة السورية، التي تتمتع بدعم الولايات المتحدة، تتيح خروجها الحر من هذه المنطقة التي ستؤول السيطرة عليها إلى الجيش السوري الحكومي. بالإضافة إلى ذلك، يأمل الرئيس الأمريكي مساعدة موسكو له ولإسرائيل في الحد من وجود القوات المدعومة من إيران في جنوب غرب سوريا على مقربة من الحدود مع إسرائيل، لا سيما مقاتلي حزب الله اللبناني الذين تخشى تل أبيب من أن يفتحوا جبهة ثانية ضدها في الجولان المحتل، على غرار الجبهة المفتوحة في جنوب لبنان.

المصدر: تاس