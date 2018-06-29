 
مباشر

الولايات المتحدة تدرس ضم الولاية الـ51

أخبار العالم

الولايات المتحدة تدرس ضم الولاية الـ51
Sputnik
الكونغرس الأمريكي، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kfw9

تدرس واشنطن احتمال ضم بورتوريكو إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح الولاية الـ51 للبلاد.

وقامت ممثلة بورتوريكو في مجلس النواب الأمريكي، جينفر غونزالز كولون، بتقديم مشروع قرار بهذا الشأن إلى الكونغرس.

وقد أيد 36 عضوا في الكونغرس هذا المشروع الذي يقضي بضم بورتوريكو إلى الولايات المتحدة الأمريكية بحلول 1 يناير عام 2021.

وقالت غونزالز كولون إن اتخاذ قرار بالتصديق على هذا المشروع سيسمح بوضع حد للتفاوت بين السكان المحليين والأمريكيين الذين يقطنون بورتوريكو.

وجاء تقديم مشروع هذا القرار بعد عام من الاستفتاء الذي أظهر أن 97% من سكان بورتوريكو يؤيدون ضم بلادهم إلى الولايات المتحدة.  

وتعتبر بورتوريكو اليوم منطقة تسيطر عليها الولايات المتحدة، لكنها لا تعد جزء لا يتجزأ منها. ولدى سكان بورتوريكو الجنسية المزدوجة، لكن لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

المصدر: Lenta.ru

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا