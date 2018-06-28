بومبيو يتوجه إلى كوريا الشمالية الأسبوع المقبل

نقلت صحيفة "Financial Times"، اليوم الخميس، عن 4 مسؤولين "مطلعين" في إدارة الولايات المتحدة، أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سيزور الأسبوع المقبل كوريا الشمالية.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن المحادثات بين بومبيو والسلطات في بيونغ يانغ ستركز على مناقشة الخطوات التالية في إطار ملف نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية الذي تم التوصل فيه إلى اتفاق مبدئي خلال القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يوم 12 يونيو في سنغافورة.

وأفادت مصادر "Financial Times" بأن وزير الخارجية الأمريكي ألغى لقاءه مع نظيره الهندي، سوشما سواراج، والذي كان من المتوقع عقده يوم 6 يوليو.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين للصحيفة: "اضطر السيد بومبيو إلى إلغاء اللقاء بسبب زيارته المهمة المتعلقة بكوريا الشمالية".

وستكون زيارة بومبيو إلى كوريا الشمالية الأولى بعد هذه القمة، التي أعلن على إثرها ترامب عبر "تويتر" أنه "لم يعد هناك تهديد نووي" من قبل هذه البلاد.

وتوجت المفاوضات الأولى من نوعها بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي في سنغافورة بتوقيع بيان مشترك تحملت فيها بيونغ يانغ التزامات بنزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية مقابل ضمانات لأمن كوريا الشمالية من قبل الولايات المتحدة، التي تعهدت من جانبها بوقف المناورات العسكرية في المنطقة، لكن مع بقاء العقوبات حتى اتخاذ السلطات الكورية الشمالية إجراءات ملموسة لتطبيق تعهداتها.

المصدر: Financial Times + وكالات