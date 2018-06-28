 
مباشر

حريق هائل في مصفاة نفط بإيران

أخبار العالم

حريق هائل في مصفاة نفط بإيران
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kfpq

أسفر حريق اندلع في مصفاة "عبادان" الإيرانية للنفط بجنوب غرب البلاد في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء، عن إصابة 6 أشخاص، أحدهم حالته خطيرة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤولين محليين أن وحدات الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق.

وقالت وكالة "تسنيم" إن سبب الحريق لا يزال غير معروف.

وأكد مسؤولون محليون أن الحريق لم يتسبب في أضرار من شأنها أن تؤثر على صادرات النفط الإيراني، حيث أن المصفاة تعمل على إنتاج البنزين وبعض أنواع الوقود الأخرى، وليس لها علاقة بإنتاج النفط الخام.

وتعتبر مصفاة "عبادان" أقدم منشأة إيرانية لمعالجة النفط الخام وتقع في إقليم خوزستان الغني بالنفط بجنوب البلاد.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وظائف حكام كأس العالم 2018