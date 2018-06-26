هيئة التفاوض السورية تلتقي "أصدقاء سوريا" لبحث لجنة الدستور

تلتقي هيئة التفاوض السورية المعارضة في الرياض، الثلاثاء بسفراء دول مجموعة أصدقاء سوريا لمناقشة لائحة لجنة الدستور والمسار السياسي في سوريا، نافية تقديمها أي لائحة للجنة الدستور.

وقال الناطق باسم هيئة التفاوض السورية يحيى العريضي في تصريح حصري لوكالة "سبوتنيك": "سيعقد لقاء بين الهيئة وسفراء دول أصدقاء سوريا في الرياض اليوم لبحث لائحة لجنة الدستور والمسار السياسي".

ونفى العريضي أن تكون الهيئة قد طرحت حتى الآن أي لائحة، مؤكدا أن ما يتم تداوله الآن حول اللوائح لا يمت للواقع بصلة.

هيئة التفاوض السورية لم تنشر أي قائمة تتعلق باللجنة الدستورية. — هيئة التفاوض السورية (@SyrianHNC) 25 июня 2018 г.

وبدأت هيئة التفاوض السورية في الـ23 من يونيو الجاري اجتماعاتها في الرياض بهدف وضع لائحة بأسماء المشاركين في لجنة الدستور السورية، فيما كانت الحكومة السورية قد قدمت لائحة ممثليها في هذه اللجنة.

وعقد المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا أمس الاثنين اجتماعا مع مسؤولين رفيعي المستوى من السعودية والأردن وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا تم خلاله بحث مسار جنيف السياسي بشأن مستقبل سورية عملا بقرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر عام 2015، والمستجدات على الأرض في سوريا، والمسار الدستوري والجهود الديبلوماسية لخلق أرضية مشتركة بين اللاعبين الدوليين.

وأعرب بيان اجتماع أمس الاثنين عن "مخاوف شديدة تجاه التصعيد العسكري المستمر في جنوب غرب سوريا".

كما عبّر البيان عن "ترحيب المبعوث الأممي بتأكيد الدول الست على دعمها لدور الأمم المتحدة في تسهيل التسوية السياسية، واستمرار الجهود الدبلوماسية لتعزيز الأرضية المشتركة بين الأطراف الفاعلة الدولية في دعم التسوية السياسية في سوريا">

المصدر: وكالات