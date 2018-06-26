خامنئي يخاطب منتخب بلاده لكرة القدم: عدتم شامخي الرؤوس

بعث المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي لأعضاء منتخب إيران في مونديال روسيا رسالة مفادها أحسنتم "عدتم منتصرين شامخي الرؤوس".

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" بأن مكتب خامنئي اتصل بوزير الرياضة والشباب مسعود سلطاني فر، المتواجد في روسيا ونقل له رسالة موجهة إلى لاعبي المنتخب الإيراني ومفادها: "قولوا لأعضاء الفريق الوطني لكرة القدم: لقد عدتم منتصرين شامخي الرؤوس، أحسنتم. وفقكم الله".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد بعث في وقت سابق برسالة عبّر فيها "عن تقديره للمنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم لاعبين ومدربين وإداريين"، منوها بجهودهم الثمينة لتحقيق حلم الإيرانيين.

وذكرت وكالة أنباء "مهر" أن روحاني خاطب لاعبي بلاده قائلا: "لقد حاربتم من أجل تحقيق حلم شعب عظيم، باعتمادكم وإيمانكم رفعتم اسم البلاد عاليا، أنتم فخر الأمة التي تتباهى بأبطالها وتقدر بطولاتهم".

المصدر: وكالات