بوش الأب يقتني كلبا لمساعدته

انضمت إلى عائلة الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الأب، كلبة من فصيلة لابرادور تحمل اسم، سالي.

إقرأ المزيد

وأفادت وكالة أسوشيتد برس اليوم، بأن هذه الكلبة، مدربة بشكل يجعلها قادرة على فتح الأبواب بنفسها، وجلب بعض الأشياء، وطلب النجدة في حال الضرورة.

وأشارت الوكالة إلى أن، بوش الأب يستخدم كرسيا متحركا للحركة والتنقل، لأنه يعاني من مرض باركنسون.

وقال إيفان سيسلي، الموظف في منظمة VetDogs غير التجارية، التي زودت الرئيس الأمريكي الأسبق بالكلبة المذكورة: "سالي ستكون ليس فقط مساعدة للسيد بوش بل ورفيقة ممتازة أيضا".

وعانى جورج بوش الأب، البالغ من العمر 94 عاما، كثيرا بعد وفاة زوجته باربارا بوش (1925-2018) التي عاش معها في عش الزوجية 73 عاما.

A great joy to welcome home the newest member of our family, "Sully," a beautiful -- and beautifully trained -- lab from @AmericasVetDogs. Could not be more grateful, especially for their commitment to our veterans. pic.twitter.com/Fx4ZCZAJT8 — George Bush (@GeorgeHWBush) 25 июня 2018 г.

وفي تغريدة له في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، نشر بوش الأب صورة له مع الكلبة سالي بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون الذي زاره يوم الاثنين.

ويعرف عن عائلة بوش، حبها الكبير للكلاب التي تواجدت دائما في منزلي بوش الأب والابن.

المصدر: تاس

ادوارد سافين