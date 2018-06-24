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الأمن الفرنسي يوقف 10 أشخاص خططوا لمهاجمة المسلمين

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الأمن الفرنسي يوقف 10 أشخاص خططوا لمهاجمة المسلمين
Reuters Jacky Naegelen
قوات الأمن الفرنسي - أرشيف
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ألقت قوات مكافحة الإرهاب الفرنسية القبض على 10 أشخاص ينتمون إلى جماعات يمينية متطرفة.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مصدر في هيئة التحقيق، أن "هؤلاء الأشخاص يشتبه بتخطيطهم لشن هجمات على المسلمين".

وذكر المصدر أن "خطة الاعتداء على المسلمين كانت في مرحلة التخطيط فقط"، فيما أشار مصدر آخر، إلى أن المعتقلين كانوا يخططون لمهاجمة الأشخاص، الذين يعتقدون بأنهم يحملون "وجهات نظر متطرفة".

وأشارت الوكالة، إلى أن عمليات إلقاء القبض تمت في مناطق متفرقة من البلاد، وخصوصا في جزيرة كورسيكا في البحر المتوسط.

المصدر: تاس

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