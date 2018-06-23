إيطاليا: فرنسا "المتغطرسة" قد تصبح عدونا الأول

اعتبرت إيطاليا أن فرنسا "المتغطرسة" قريبة من أن تصبح "العدو الأول" لها في قضايا الهجرة، وذلك قبل يوم واحد من لقاء زعماء أوروبا في بروكسل لحضور اجتماع لبحث هذه القضية.

وفي رد على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن تدفق المهاجرين على أوروبا تقلص مقارنة مع ما كان عليه قبل سنوات قليلة، قال نائب رئيس وزراء إيطاليا لويجي دي مايو إن كلمات ماكرون تظهر أنه ليس على اطلاع بالتطورات.

وكتب دي مايو على صفحته في "فيسبوك" قائلا: "إيطاليا تواجه في واقع الأمر وضعا طارئا فيما يتعلق بالهجرة وهذا يعود جزئيا إلى أن فرنسا ترد الناس على أعقابهم عند الحدود. ماكرون يخاطر بأن يجعل بلاده العدو الأول في هذا الأمر الطارئ".

وكان الرئيس الفرنسي قد صرح قائلا: "الحقيقة هي أن أوروبا لا تشهد أزمة هجرة بقدر مماثل لتلك التي شهدتها في عام 2015.. بلد مثل إيطاليا ليس عليه ضغوط الهجرة ذاتها على الإطلاق كما كان الحال في العام الماضي.. الأزمة التي نشهدها اليوم في أوروبا هي أزمة سياسية".

المصدر: رويترز