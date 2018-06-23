مظاهرات في لندن تطالب بإعادة التصويت حول "بريكست"

تظاهر عشرات الآلاف في لندن للمطالبة بتنظيم استفتاء ثان حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك في الذكرى الثانية للاقتراع الأول حول "بريكست".

ويشكل البرلمان وجهة المتظاهرين المناهضين لـ"بريكست"، في هذه الذكرى للمطالبة "بتصويت شعبي" على الاتفاق النهائي الذي تبرمه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، في حال جرى التوصل إليه.

وانطلق المتظاهرون من شارع "بال مول" مرورا بمقر رئاسة الوزراء في "داونينغ ستريت"، وأطلقوا صيحات الاستهجان، وصولا إلى وستمنستر، حيث ألقيت كلمات لمعارضي الاستفتاء.

وحذر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، المؤيد للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، رئيسة الوزراء تيريزا ماي من الخروج من فضاء الاتحاد وصفه بـأنه "لا نهاية له".

وهذه المسيرة المطالبة بتصويت ثان حول بريكست تندرج في إطار "تحركات في الصيف"، خططت لها مجموعات ناشطة للضغط على القادة السياسيين لإجراء تصويت على الاتفاق النهائي.

المصدر: أ ف ب