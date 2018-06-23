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رئيس مولدوفا يندد بقرار الجمعية العامة المطالب بانسحاب الروس من ترانسنيستريا

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رئيس مولدوفا يندد بقرار الجمعية العامة المطالب بانسحاب الروس من ترانسنيستريا
Sputnik
الرئيس المولدوفي، إيغور دودون
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اعتبر الرئيس المولدوفي إيغور دودون، أن القرار الذي قدمته مولدوفا وتبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول ترانسنيستريا، سيضر بشكل كبير بالعلاقات الروسية المولدوفية.  

وذكّر بأن حكومة بلاده قدمت مبادرة للأمم المتحدة، تتعلق بانسحاب القوات الروسية من أراضي مولدوفا.

ويرى دودون، أن هذا التصرف يهدف حصرا لتأجيج الوضع في الجمهورية وتخريب العلاقات المولدوفية الروسية وسيضر بمواقف كيشيناو ويعرقل التوصل إلى تسوية سياسية للصراع في ترانسنيستريا بشكل سريع.

وفي قرارها، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، موسكو لسحب قواتها وأسلحتها فورا من ترانسنيستريا، وأعربت عن أسفها لاستمرار بقاء هذه القوات هناك دون موافقة مولودفا، حيث صوت لصالح القرار 64 دولة وعارضتها 14 وامتنعت عن التصويت 83.

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ورفضت روسيا القرار، وقال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن القرار لن يساعد في تقدم المفاوضات بين كيشيناو وترانسنيستريا.

واعتبر وزير حارجية مولدوفا تودور اوليانوفسك القرار نجاحا لحكومته وقال، إنه لا داعي لكي تبدي موسكو رد فعل متوتر تجاه القرار.

المصدر: news.mail.ru

ادوارد سافين

 

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