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الأمير تشارلز وعقيلته في سالزبوري

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الأمير تشارلز وعقيلته في سالزبوري
Reuters
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وصل ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وعقيلته إلى مدينة سالزبوري لدعم سكانها بعد واقعة تسميم سيرغي سكريبال وابنته، الأمر الذي كان له أثر سلبي على حركة السياحة والأعمال بالمدينة.

ويتضمن برنامج الزيارة لقاء يجمع ولي العهد وزوجته كاميلا مع المستثمرين ورجال الأعمال في المدينة، ومن ثم التوجه إلى قاعة الاستقبال التابعة للبلدية للاجتماع بالنشطاء المشاركين في "برنامج إعادة الحياة الطبيعية" للمدينة.

ومنذ ساعات الصباح الباكر احتشد آلاف من السكان المحليين في وسط المدينة العريقة التي تشتهر بكاتدرائياتها وكنائسها العتيقة لاستقبال ولي العهد وعقيلته.

وعشية الزيارة صرح رئيس مجموعة تنسيق جهود إعادة الحياة الطبيعية للمدينة أليستير كننغهام، لوسائل إعلام محلية قائلا : "يسعدنا أن تتاح لنا الفرصة لاستضافة ولي العهد الملكي وعقيلته في سالزبوري، وهذه الزيارة تأتي لدعم عودة الحياة في المدينة لطبيعتها  والمساعدة في جذب السياح إليها".

المصدر: نوفوستي

علي الخطايبة

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