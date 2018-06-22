طهران: الاتفاق النووي في مرحلة حرجة وقد نخرج منه خلال الأسابيع القادمة

طالب كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي دول (4+1) ببذل المزيد من التضحيات، نظرا لأن الاتفاق النووي بات يعيش حالة حرجة، مرجحا أن تخرج طهران منه خلال الأسابيع القادمة.

وقال عراقجي خلال تصريحات صحفية في بروكسل، إن "الاتفاق النووي في غرفة الإنعاش يعيش مرحلة حرجة ومن المحتمل أن تخرج إيران منه في الأسابيع القادمة ... انتظار طهران لأوروبا أوشك على الانتهاء... لا يمكن أن تبقى طهران في الاتفاق في ظل استمرار العقوبات".

وأضاف عراقجي أنه لا توجد آمال كبيرة يمكن أن تخرج بها المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي.

وتابع عراقجي أن طهران لا يهمها كيف ستحافظ على الاتفاق، أو كيف ستلتف على العقوبات الأمريكية، موضحا أن الذي يهم طهران هو بقاء الشركات الأوروبية في إيران.

"غالبية الشعب الإيراني لا تثق بأوروبا وعلى الأوروبيين بذل المزيد من الجهود لكسب ثقة طهران".

وأشار عراقجي إلى أن الاتفاق النووي فقد أهم نقطة توازن بانسحاب واشنطن منه.

وقال عراقجي إنه في حال قررت دول (4+1) البقاء في الاتفاق لنووي عليها بذل المزيد من التضحيات للتعويض عن انسحاب الولايات المتحدة.

وشبه عراقجي أمريكا وتصرفاتها بالشرطي السيئ في حين تلعب أوروبا دور الشرطي الجيد.

المصدر: RT