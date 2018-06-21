جنرال أوكراني: علينا صناعة صواريخ تصل موسكو وبطرسبورغ

رأى نائب رئيس أركان القوات الأوكرانية السابق الفريق إيغور رومانينكو أن على بلاده يجب عليها صناعة صواريخ قادرة على الوصول إلى مدينتي موسكو وسان بطرسبورغ الروسيتين.

وقال رومانينكو في مقابلته مع صحيفة "أوبوزريفاتل" إن أوكرانيا يجب عليها تحسين تصميم الصواريخ من طراز "غاربون" الأمريكية والصواريخ من طراز "غروم-2" الأوكرانية لإنشاء صواريخ جديدة قادرة على قطع مسافات تبلغ عدة آلاف كيلومترات، وتصل الجزء الأوروبي من روسيا.

وأشار إلى أن كييف يمكنها مواجهة الحد الدولي لمدى الصواريخ حيث يبلغ المدى المسموح لصواريخ أرض-أرض الأوكرانية 300 كيلومتر وفق الاتفاقيات الدولية. ويرى الفريق الأوكراني أن بلاده تستطيع التحايل على هذا الحد إذا امتلكت صواريخ جو-أرض.

وكان رئيس شركة "أوكر أوبورون إيكسبورت" الأوكرانية لصناعة الأسلحة بافل بوكين قد زعم سابقا إن أوكرانيا ستخنق روسيا بجودة أسلحتها.

المصدر: وكالات