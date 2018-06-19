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3 قتلى حصيلة هجوم مسلح في مالمو السويدية

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3 قتلى حصيلة هجوم مسلح في مالمو السويدية
Reuters /TT News Agency
الشرطة السويدية تجري تحقيقات في مكان إطلاق النار في مالمو
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أعلنت الشرطة السويدية عن وفاة ثلاثة أشخاص متأثرين بجروح أصيبوا بها جراء حادث إطلاق نار في مدينة مالمو جنوب السويد، أكبر مركز لإيواء اللاجئين في البلاد.

وذكرت الشرطة أن أعمار الضحايا  19 و27 و29 عاما ولم تنجح السلطات لحد الآن في تحديد هويتهم، بينما لا يزال ثلاثة مصابين أيضا في المستشفى، أحدهم في حالة حرجة.

ولم يلق القبض على مشتبه بهم بإطلاق النار على الناس عند خروجهم من مقهى للإنترنت في ثالث أكبر مدن البلاد، ورجحت الشرطة أن يكون سبب الحادث هو الصراع من أجل النفوذ بين الجماعات الإجرامية.

ووصف وزير العدل السويدي مورغان يوهانسون الحادث بأنه جريمة بشعة تذكر مرة أخرى بأن واجب الحكومة يكمن في محاربة الجريمة المنظمة بالبلاد.

المصدر: أسوشيتد برس

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