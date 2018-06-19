سوريا.. الدول الضامنة تتفق على إجراء مشاورات جديدة في جنيف

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن الدول الضامنة (روسيا وايران وتركيا) اتفقت عقب لقائها مع ستيفان دي ميستورا على إجراء مشاورات جديدة في جنيف.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن فيرشينين، اليوم الثلاثاء قوله: "لقد اتفقنا على المجيء مجددا إلى جنيف"​​​، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

من جهته قال دي ميستورا إن لقاءه مع ممثلي روسيا وإيران وتركيا حول اللجنة الدستورية السورية الذي جرى في جنيف اليوم الثلاثاء واستغرق ساعتين، كان مفيدا ومثمرا للغاية. وأضاف: "توصلنا لبعض التفاهم المتبادل العام".

هذا وأعلن مصدر دبلوماسي متابع لمباحثات جنيف عن وجود خلافات بشأن تشكيل قوائم أسماء اللجنة الدستورية، مشيرا إلى أن الجانب الروسي يصر على اعتماد مخرجات مؤتمر سوتشي، في حين يحاول الجانب التركي وضع اليد على حصة المعارضة في اللجنة الدستورية. كما استبعد المصدر التوصل إلى أي بيان ختامي مشترك للمحادثات في حال استمر التباين في المواقف.

ولم يبدأ عمل اللجنة حتى اليوم بسبب عدم حصول دي ميستورا على قوائم المرشحين للمشاركة فيها من جميع المجموعات السورية. فقد حصل على القائمتين الضروريتين من ممثلي الدول الضامنة وهي روسيا وإيران وتركيا ومن دمشق. أما المعارضة السورية الموحدة فلم تنسق قائمتها حتى اليوم، الأمر الذي لا يسمح لدي ميستورا ببدء العمل الخاص بتشكيل القوام النهائي للجنة المقبلة.

المصدر: وكالات