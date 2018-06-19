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ظريف: 80 رأسا نوويا في الشرق الأوسط ملك لمثيري الحروب

أخبار العالم

ظريف: 80 رأسا نوويا في الشرق الأوسط ملك لمثيري الحروب
AFP Don EMMERT
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قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن 80 رأسا نوويا منتشرة في الشرق الأوسط، ولكنها لا تعود لطهران، بل هي ملك "لمثيري الحروب".

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وأضاف الوزير، "أن الأسلحة النووية الموجودة في الشرق الأوسط، تعود للذين يزعقون بصوت عال، عن طموحات إيرانية مزعومة في مجال البرنامج النووي العسكري".

وقال محمد جواد ظريف: "حان الوقت للتحدث عن المخاطر الحقيقية، الإقليمية وغير الإقليمية".

ونشر ظريف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، قائمة تضمنت عدد الرؤوس النووية الموجودة لدى مختلف الدول حتى تاريخ يناير 2018، وذلك نقلا عن معهد دراسات مشكلات السلام في ستوكهولم.

وتشير القائمة، إلى وجود 80 رأسا نوويا لدى إسرائيل التي لم تعترف ولم تنكر حتى الآن، رسميا، وجود أسلحة نووية لديها.

المصدر: تاس

ادوارد سافين

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