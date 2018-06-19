ظريف: 80 رأسا نوويا في الشرق الأوسط ملك لمثيري الحروب

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن 80 رأسا نوويا منتشرة في الشرق الأوسط، ولكنها لا تعود لطهران، بل هي ملك "لمثيري الحروب".

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وأضاف الوزير، "أن الأسلحة النووية الموجودة في الشرق الأوسط، تعود للذين يزعقون بصوت عال، عن طموحات إيرانية مزعومة في مجال البرنامج النووي العسكري".

وقال محمد جواد ظريف: "حان الوقت للتحدث عن المخاطر الحقيقية، الإقليمية وغير الإقليمية".

ونشر ظريف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، قائمة تضمنت عدد الرؤوس النووية الموجودة لدى مختلف الدول حتى تاريخ يناير 2018، وذلك نقلا عن معهد دراسات مشكلات السلام في ستوكهولم.

There are at least 80 nuclear warheads stationed in the Middle East. None are in #Iran; rather, they're at the fingertips of a warmonger who howls incessantly about fabricated Iranian “ambitions”. Time for an overdue debate on the real threat to the region & beyond. .@SIPRIorgpic.twitter.com/0CdUjaAjZF — Javad Zarif (@JZarif) ١٨ يونيو ٢٠١٨

وتشير القائمة، إلى وجود 80 رأسا نوويا لدى إسرائيل التي لم تعترف ولم تنكر حتى الآن، رسميا، وجود أسلحة نووية لديها.

المصدر: تاس

ادوارد سافين