أنقرة: جنودنا يتقدمون نحو قنديل في شمال العراق بخطى حازمة

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن قوات بلاده تتقدم "بخطى حازمة" نحو جبال قنديل، معقل عناصر "حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق.

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ونفى عميد الدبلوماسية التركية، في حديث إلى قناة NTV، وجود أي علاقة بين توقيت العملية العسكرية واقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في تركيا يوم 26 الشهر الجاري.

ومن جانبها، أكدت رئاسة الأركان العامة في الجيش التركي اليوم تصفية عشرة مسلحين من "حزب العمال" جراء غارات جوية استهدفت جبال قنديل في 10 يونيو الجاري.

كما أشارت رئاسة الأركان إلى تحييد 26 مسلحا خلال اليومين الماضيين بضربات جوية في جنوب شرق تركيا وشمال العراق.

في غضون ذلك، لقي جندي تركي مصرعه اليوم وأصيب اثنان آخران جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحو "حزب العمال" في محافظة سعرد جنوب شرق البلاد، حسب السلطات المحلية، بينما أكد مصدر عسكري مقتل جنديين وجرح ثلاثة إثر تفجيرين منفصلين في محافظة شرناق الحدودية مع العراق.

وسبق أن أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أوائل الشهر الجاري أن قوات بلاده توغلت 26-27 كلم داخل شمال العراق، متقدمة نحو سلسلة جبال قنديل.

المصدر: وكالات