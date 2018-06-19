الـ"F-35" تشعل الخلاف بين أنقرة وواشنطن!

انتقد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قرار مجلس الشيوخ الأمريكي، منع تصدير مقاتلات F-35 المتطورة إلى أنقرة.

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وشدد رئيس الحكومة التركية اليوم على أن هذا القرار مخيب للأمل، ومخالف لروح الشراكة الاستراتيجية بين البلدين العضوين في حلف الناتو.

وأشار يلدريم إلى أن أمام بلاده خيارات بديلة، مؤكدا أن قرار واشنطن لن يضر بقدرات تركيا الدفاعية.

وكان مجلس الشيوخ قد صادق أمس الاثنين على مشروع لميزانية الدفاع لعام 2019 ينص على حرمان أنقرة من مقاتلات الجيل الخامس F-35، خلافا للصفقة المبرمة بين الدولتين، وذلك ردا على عزم أنقرة شراء منظومات "إس-400" الصاروخية الدفاعية الروسية.

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في وقت سابق من الشهر الجاري أن أنقرة سوف تستلم أول مقاتلة بموجب الصفقة في 21 يونيو.

المصدر: رويترز