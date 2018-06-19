طوكيو لن تعيد النظر في خطط المناورات مع واشنطن

أكد وزير الدفاع الياباني، ايتونوري اونودار، أن بلاده لن تعيد النظر في خطط التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي:" كما جاء في بيان عن الجانب الأمريكي، لا توجد تغييرات في التدريبات خارج شبه الجزيرة الكورية. وفي وقت سابق، خلال الحديث مع وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، أكدنا أننا سنجري التدريبات اليابانية الأمريكية كما كان مقررا من قبل، وبالكامل".

وقبل ذلك، ذكرت تقارير صحفية، أن الولايات المتحدة علقت التحضير لتدريبات ومناورات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية، كانت مقررة في أغسطس المقبل.

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وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، دانا وايت، إنه "وفقا للوعد الذي قطعه الرئيس دونالد ترامب، علق الجيش الأمريكي، وبالتعاون مع حليفتنا كوريا الجنوبية، كل التخطيط للمناورات الدفاعية في أغسطس".

وأشارت إلى أنه، لم يتخذ بعد، القرار حول المناورات في الفترة اللاحقة لذلك.

وشددت على أن هذا القرار لن "يؤثر على التدريبات في منطقة المحيط الهادئ خارج شبه الجزيرة الكورية".

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين







