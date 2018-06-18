أردوغان يثني على مواقف رونالدو بشأن فلسطين  

أثنى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أداء لاعب كرة القدم من المنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في مباراة فريقه مع إسبانيا في كأس العالم، كما أشاد بموقفه من فلسطين.

وخلال إجابته عن أسئلة الشباب في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حينما سئل عن المنتخب الذي يرشحه لحمل كأس العالم والمقارنة بين رونالدو، ومنافسه التقليدي الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أكد الرئيس التركي على أهمية موقف اللاعب البرتغالي "الجدير بالتقدير" حيال القضية الفلسطينية.

ولفت أردوغان إلى أهمية الأهداف الثلاثة التي سجلها رونالدو في شباك المنتخب الإسباني، وقال: "لا يمكن الجدال في بنية رونالدو الجسدية، وهذه صنعة لا يجيدها أي صنديد، إلى جانب أدائه وشخصيته وإيمانه، وخصوصا موقفه حيال القضية الفلسطينية، هذه صفات في غاية الأهمية وأحييه عليها".

وأضاف: "سبق لي وأن قلت إن المنتخب المرشح لدي هو الألماني، ولكننا كنا مخطئين، فألمانيا منيت بخسارة في مباراتها الأولى (أمام المكسيك)".

وتابع أردوغان: "جميع المنتخبات القوية تلقت الهزيمة، فألمانيا غلبت، وحال البرازيل واضح للجميع، والمكسيك بدأت بقوة، ولا أعلم فيما إذا الوضع سيستمر على هذا المنوال".

والجمعة الماضية، أنقذ رونالدو منتخب بلاده، من السقوط في فخ الهزيمة من إسبانيا، ليتعادلا بثلاثة أهداف لكل منهما في مباراة جرت على ملعب " فيشت" بمدينة سوتشي ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من مونديال روسيا 2018.

وأعرب رونالدو مرارا في وقت سابق عن دعمه للطرف الفلسطيني في مواجهته إسرائيل، كما قام بتبرعات إنسانية للأطفال الفلسطينيين، لتعلنه فلسطين شخصية العام في 2016.

المصدر: الأناضول + وكالات