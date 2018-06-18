أردوغان يدعو الأتراك لـ"إعطاء درس للغرب" في الانتخابات الرئاسية

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منتخبيه إلى تقديم درس للدول الغربية في الانتخابات الرئاسية المقبلة عبر التصويت لصالحه.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها أمام مئات الآلاف من مؤيديه في ساحة ينيكابي في اسطنبول، أمس الأحد: "الغرب في انتظار انتخابات 24 يونيو. ما الذي يريده الغرب ؟ خسارة أردوغان! هل أنتم مستعدون لإعطاء درس للغرب؟ أؤمن بأنكم ستعطون هذا الدرس".

وستجري الانتخابات الرئاسية التركية في 24 يونيو المقبل وتضم قائمة المرشحين كلا من الرئيس الحالي ورئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم رجب طيب أردوغان، ورئيس حزب الشعب الجمهوري محرم إنجيه، وزعيمة حزب الخير المعارض ميرال أكشينار، والسياسي الكردي صلاح الدين ديمرطاش، بالإضافة إلى زعيم حزب السعادة، تيميل كرم الله أوغلو، وزعيم حزب "الوطن" دوغو بارينتشاك.

المصدر: نوفوستي