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مقتل 3 أشخاص في محطة قطارات بلندن في ظروف غامضة

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مقتل 3 أشخاص في محطة قطارات بلندن في ظروف غامضة
Reuters Peter Nicholls
محطة لسكك الحديد في لندن
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أكدت الشرطة البريطانية أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم جراء صدمهم من قبل قطار في جنوب العاصمة لندن.

وأوضحت شرطة النقل البريطانية في بيان أصدرته اليوم أن الحادث وقع في محطة لونبرو جنكشن (Loughborough Junction) التي تقع على خط سكك الحديد المكتظ في الضواحي الجنوبية للعاصمة، حيث عُثر فجر اليوم على جثث القتلى الثلاثة.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات مستمرة من أجل الوصول إلى ملابسات ما حصل وتحديد هوية الضحايا، مقرا بعجز المحققين في المرحلة الراهنة عن إدراك سبب الحادث المأساوي الذي وُصف بأنه "لا يمكن تفسيره".

المصدر: رويترز

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