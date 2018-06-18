غوتيريش يدعو لتطبيق الاتفاق حول اسم مقدونيا الجديد

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتوقيع اتفاقية بين أثينا وسكوبيا حول اسم مقدونيا الجديدة، داعيا السلطات البرلمانية اليونانية والمقدونية لإبرامها.

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وكتب غوتيريش على صفحته في تويتر: أعبر عن شكري لرئيسي الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس والمقدوني زوران زايف لدورهما في عقد الاتفاقية التاريخية أمس الأحد في بريسبا. وأدعو حكومتيهما للحفاظ على تمسكهما الثابت لإبرامها وتنفيذها". مؤكدا أن "الأمم المتحدة تدعم هذه الجهود".

وكان وزيرا خارجية مقدونيا، نيكولا ديميتروف، واليونان، نيكوس كوسياس، وقعا أمس الأحد على الاتفاقية حول تغيير اسم "جمهورية مقدونيا"، التي كانت في السابق جزء من يوغوسلافيا، إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية". ووصف الطرفان وممثلو المنظمات الدولية هذه الاتفاقية بأنها وثيقة تاريخية تفتح طريقا أمام عضوية سكوبيا (عاصمة مقدونيا الشمالية) في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا