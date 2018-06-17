أردوغان: سنقيم 5 مناطق صناعية عملاقة في تركيا

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، عن خطط لإقامة 5 مناطق صناعية عملاقة في أنحاء مختلفة من البلاد.

وجاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، قال فيها أردوغان، "سنقيم 5 مناطق صناعية عملاقة في بلدنا، وسنوفر فرص عمل لـ100 ألف شخص، ونحقق قفزة في الصناعة والتكنولوجيا".

وأرفق أردوغان، التغريدة برسم معلوماتي (إنفوغرافيك) يشرح تفاصيل متعلقة بالمشروع.

وحمل الرسم عنوان "قفزة وطنية بالصناعة"، وتضمنت عبارة، "عبر مناطق صناعية عملاقة نشكل بنية تحتية صناعية وتكنولوجية من شأنها تحقيق طفرة في تركيا".

كما تضمن صورة لخريطة تركيا تظهر عليها المناطق الخمس، وهي ثلاثة شمالي البلاد وواحدة في الغرب وأخرى في الجنوب.

Ülkemizin 5 bölgesinde Mega Sanayi Bölgeleri kuruyoruz. 100 bin kişiye istihdam sağlayarak Türkiye'ye sanayi ve teknolojide sınıf atlatacağız.



Vakit Üretim Vakti. Vakit Türkiye Vakti! pic.twitter.com/AN8N5KuLcr — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 17 июня 2018 г.

وتسعى تركيا لتحقيق سلسة من الأهداف بحلول العام 2023 الذي يوافق الذكرى المئوية الأولى لإعلان الجمهورية، ومن أبرزها الدخول في مصاف أكبر 10 قوى اقتصادية على مستوى العالم، ووضعت لهذا الغرض رؤية سياسية واقتصادية تشمل عدة خطط؛ لبلوغ الناتج القومي تريليوني دولار في هذا التاريخ.

المصدر: الأناضول