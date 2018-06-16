26 قتيلا جراء انفجار ضرب لقاء بين عناصر "طالبان" والأمن الأفغاني

أعلنت السلطات المحلية أن 26 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء انفجار استهدف تجمعا لعناصر حركة "طالبان أفغانستان" وأفراد الأمن والمواطنين في ولاية ننكرهار شرق البلاد، حسب "رويترز".

وذكر المتحدث باسم حاكم ننكرهار، عطاء الله خوجياني، للصحفيين أن الحادث نجم عن تفجير سيارة مفخخة، أثناء الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، مؤكدا أن بين الضحايا عناصر "طالبان" والمدنيين.

وسبق أن رجح المسؤول أن الحادث لم يكن بفعل فاعل بل يعود سببه إلى انفجار صاروخ كان في داخل سيارة تابعة لعناصر الحركة.

من جانبها، نفت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن الحادث.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي عبر وسائل دعايته مسؤوليته عن الهجوم، مدعيا أنه نفذ من قبل انتحاري.

وجاء ذلك في وقت دخل فيه عشرات عناصر "طالبان" مدنا أفغانية للاحتفال بعيد الفطر، بعد إعلان وقف إطلاق النار المؤقت بينهم وعناصر الأمن، في خطوة غير مسبوقة.

المصدر: رويترز + تولو نيوز