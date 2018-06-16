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وزير الداخلية الإيطالي: هيئات إنقاذ المهاجرين غير الحكومية لم تعد محل ترحاب

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وزير الداخلية الإيطالي: هيئات إنقاذ المهاجرين غير الحكومية لم تعد محل ترحاب
Reuters / Tony Gentile
وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني
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صرح وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، السبت، أن مؤسسات إنقاذ المهاجرين الخيرية لم تعد محل ترحاب في بلاده.

وكتب زعيم حزب "رابطة الشمال" اليميني المتطرف، في تغريدة له على موقع تويتر: "نحن الرؤساء في وطننا، الأوقات السعيدة بالنسبة لكم انتهت حقا، هل فهمتم؟".

وأضاف سالفيني "الإهانات والتهديدات لن توقفنا".

وكان سالفيني يرد على منظمة "ميشن لايفلاين" الألمانية غير الحكومية، التي وصفت في وقت سابق سالفيني بأنه فاشي، لمنعه سفن HW تابعة لها من الرسو في الموانئ الإيطالية.

ووفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا"، فقد وجه سالفيني رسالة إلى السلطات المالطية هدد من خلالها بأنه سيكون "مضطرا إلى إغلاق موانئ إيطاليا" في حال لم يتم السماح لـ629 مهاجرا أنقذتهم منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه"غير الحكومية  بالرسو في فاليتا في مالطا.

المصدر: وكالات

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