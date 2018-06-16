17 قتيلا جراء تفجير قنبلة غاز مسيل للدموع داخل ملهى في كاراكاس

أعلنت السلطات الفنزويلية بأن 17 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم اختناقا اليوم جراء تفجير قنبلة غاز مسيل للدموع داخل ملهى في العاصمة كاراكاس.

وأكد وزير الداخلية الفنزويلي نيستور ريفيرول أن الحادث المأساوي نجم عن شجار اندلع بين عدد من الشبان في ملهى "Los Cotorros" في إحدى ضواحي العاصمة، حيث ألقى أحدهم قنبلة، وكان في المبنى لحظة الهجوم أكثر من 500 شخص.

وأكد الوزير أن ثمانية ضحايا تحت سن 18، مضيفا أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل.

وأشار ريفيرول إلى أن السلطات ألقت القبض على سبعة أشخاص والتحقيقات مستمرة للوصول إلى جميع ملابسات الحادث.

وتتحدث وسائل إعلام عن حالة رعب سادت الملهى فور تفجير القنبلة، ما أدى إلى حصول تدافع بين الرواد، بينما أفادت صحيفة EL UNIVERSAL واسعة الانتشار بسقوط 21 قتيلا، مضيفة أن بينهم تسع نساء، حسب البيانات الرسمية.

المصدر: وكالات