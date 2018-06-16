غضب في فرنسا بسبب أطباق جديدة للسيدة الأولى

تعرضت الرئاسة الفرنسية لموجة انتقادات بعد تسريب معلومات عن صرف قصر الإليزيه خمسين ألف يورو على أوانٍ جديدة للسيدة الأولى بريجيت ماكرون.

وكشفت وسائل إعلام أن قرينة الرئيس إيمانويل ماكرون اختارت طاقما يتألف من 1.2 ألف إناء، وتقدر قيمتها بخمسين ألف يورو، بينما تتحدث مجلة "Le Canard enchaine" الساخرة عن قرابة 500 ألف يورو، ويعتقد أن هذا التقييم جاء استنادا إلى الثمن المحدد في الكتالوغات.

وصب الزيت على نار الجدل أن الأنباء عن اقتناء الأواني الثمينة وردت بعد وقت قصير من نشر شريط فيديو يظهر ماكرون وهو يتحدث عن "مبالغ طائلة" من الأموال تم صرفها على الرعاية الاجتماعية في البلاد دون تحقيق أن نتائج تذكر.

المصدر: إندبندنت