تركيا: لن نسمح لأمريكا باستخدام قاعدة "إنجرليك" لضرب إيران

أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن أنقرة لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام قاعدة "إنجرليك" الجوية لشن ضربات على إيران.

وأشار يلدريم في حديث إلى قناة "BABALA TV"، ردا على سؤال حول موقف أنقرة إذا ما أرادت واشنطن استخدام القاعدة لهذا الغرض، أشار إلى أن الاتفاق المبرم بين الطرفين لا يسمح للولايات المتحدة استخدام هذه القاعدة، إلا لمحاربة الإرهاب.

وقال رئيس الوزراء التركي إنه لا يمكن استخدام القاعدة أبدا من قبل أمريكا لضرب دولة ما، مذكرا في هذا الخصوص برفض أنقرة مطالب واشنطن باستخدام قواعدها لشن ضربات على العراق في عام 2003.

وشدد يلدريم على أن إيران دولة جارة لتركيا منذ ستة قرون، وذكر أنه لا يمكن التصور أبدا أن تقدم أنقرة دعما لحرب ضد جيرانها.

المصدر: الاناضول