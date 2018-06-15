ترامب ردا على حبس مدير حملته: شيء غير منصف على الإطلاق!

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة قرار القضاء حبس المدير السابق لحملته الانتخابية، بول مانافورت، بتهمة محاولة التأثير على الشهود لعرقلة سير العدالة.

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وكتب ترامب على صفحته في تويتر، اليوم الجمعة: "يا له من قرار قاس في حق بول مانافورت الذي سبق له أن مثّل كلا من رونالد ريغان وبوب دول، والعديد من السياسيين البارزين الآخرين، وأدار الحملات. لم أكن على علم بأن مانافورت قائد للمافيا. وماذا عن (جيمس) كومي (المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي) وهيلاري (كلينتون، منافسة ترامب الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية) المأجورة، والآخرين؟ شيء غير منصف على الإطلاق!".

Wow, what a tough sentence for Paul Manafort, who has represented Ronald Reagan, Bob Dole and many other top political people and campaigns. Didn’t know Manafort was the head of the Mob. What about Comey and Crooked Hillary and all of the others? Very unfair! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 июня 2018 г.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت القاضية إيمي بيرمان جاكسون، في المحكمة المحلية بواشنطن، حكما بحبس مانافورت على ذمة التحقيق بعد أن اتهمه المحقق الخاص روبرت مولر، الأسبوع الماضي، بمحاولة التأثير على الشهود.

وكان مولر وجه سلسلة من التهم ضد مانافورت في كل من واشنطن وفرجينيا، من بينها التآمر على الولايات المتحدة. وسوف تبدأ محاكمته في قضية واشنطن في سبتمبر المقبل.

من جانبه، يرفض مانافورت جميع الاتهامات الموجهة إليه.



المصدر: إنترفاكس + وكالات