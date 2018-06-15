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ترامب ردا على حبس مدير حملته: شيء غير منصف على الإطلاق!

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ترامب ردا على حبس مدير حملته: شيء غير منصف على الإطلاق!
Globallookpress Mark Reinstein
دونالد ترامب وبول مانافورت أثناء انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016
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انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة قرار القضاء حبس المدير السابق لحملته الانتخابية، بول مانافورت، بتهمة محاولة التأثير على الشهود لعرقلة سير العدالة.

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وكتب ترامب على صفحته في تويتر، اليوم الجمعة: "يا له من قرار قاس في حق بول مانافورت الذي سبق له أن مثّل كلا من رونالد ريغان وبوب دول، والعديد من السياسيين البارزين الآخرين، وأدار الحملات. لم أكن على علم بأن مانافورت قائد للمافيا. وماذا عن (جيمس) كومي (المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي) وهيلاري (كلينتون، منافسة ترامب الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية) المأجورة، والآخرين؟ شيء غير منصف على الإطلاق!".

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت القاضية إيمي بيرمان جاكسون، في المحكمة المحلية بواشنطن، حكما بحبس مانافورت على ذمة التحقيق بعد أن اتهمه المحقق الخاص روبرت مولر، الأسبوع الماضي، بمحاولة التأثير على الشهود.

وكان مولر وجه سلسلة من التهم ضد مانافورت في كل من واشنطن وفرجينيا، من بينها التآمر على الولايات المتحدة. وسوف تبدأ محاكمته في قضية واشنطن في سبتمبر المقبل. 

من جانبه، يرفض مانافورت جميع الاتهامات الموجهة إليه.

المصدر: إنترفاكس + وكالات

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