ميركل: ألمانيا لن تتخذ قرارات منفردة بشأن المهاجرين

أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الخميس، أن بلادها لا تريد اتخاذ قرارات بشأن المهاجرين بمفردها أو على حساب مصالح دول أخرى.

وفي أعقاب لقاء أجرته في برلين مع رؤساء وزراء الولايات الاتحادية الألمانية، قالت ميركل: "أنا شخصيا أعتقد أن الهجرة غير الشرعية من أكبر التحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي، لذا أرى أن علينا عدم التصرف منفردين وبصورة غير منسقة وعلى حساب دول ثالثة".



بذلك جددت ميركل رفضها لمبادرة وزير الداخلية هورست زيهوفر الذي اقترح وقف المهاجرين عند حدود ألمانيا مباشرة، لدى محاولتهم دخول أراضي البلاد.

كما أكدت المستشارة الألمانية أنها لا تتوقع انهيار الائتلاف الحزبي الحاكم (الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي والحزب الاشتراكي الديمقراطي) بسبب الخلافات الداخلية حول موضوع الهجرة غير الشرعية.

وفي ردها على سؤال عن احتمال انهيار الائتلاف، أشارت ميركل إلى ضرورة التركيز على تحقيق المهمات والمشاريع المطروحة، مضيفة: "نقطة انطلاقي هي أننا جميعا، بما فينا الحكومة، سنفعل ذلك معا".

وتسعى ميركل وحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تقوده إلى اتخاذ قرار أوروبي موحد بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، في حين يصر حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي (الحاكم في ولاية بافاريا الاتحادية) على عدم السماح لمهاجرين بلا أوراق أو من لم يمنح لهم حق اللجوء في ألمانيا بعبور حدود البلاد.

ويرى مراقبون أن الخلافات بين الحزبين من شأنها أن تؤدي إلى أزمة حكومية في ألمانيا.

المصدر: تاس