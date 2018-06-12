أليك بالدوين: سأتغلب على ترامب بسهولة!

أعرب الممثل الأمريكي المشهور أليك بالدوين والمعروف بتجسيده شخصية الرئيس دونالد ترامب بشكل ساخر، عن ثقته بأنه سيتغلب على ترامب "بسهولة" في انتخابات الرئاسة المقبلة سنة 2020.

وقال بالدوين خلال البرنامج الحواري الإذاعي الذي يقدمه هاورد ستيرن: "إذا كنت سأترشح، سأفوز بكل تأكيد، مئة بالمئة ودون أي صعوبة".

وتعهد بالدوين بأن تكون حملته الانتخابية "الأكثر متعة وإثارة وإبداعا" في حال قرر المشاركة في سباق الانتخابات الرئاسية 2020.

وسبق لبالدوين وأن حذر الأمريكيين من زيادة الأمور سوءا في حال إعادة انتخاب ترامب رئيسا للبلاد.

المصدر: تاس