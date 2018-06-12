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ترامب يستمتع برفقة العدو كيم!

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ترامب يستمتع برفقة العدو كيم!
Reuters Jonathan Ernst
كيم جونغ أون ودونالد ترامب
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نشرت صحيفة "لو تون" السويسرية في عددها الصادر صباح اليوم رسما كاريكاتوريا من وحي القمة التي جمعت الزعيمين الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة.

وظهر الزعيمان في الرسم الكاريكاتوري وهما يتصافحان فيما يقول ترامب محتضنا كيم "من يحتاج للأصدقاء برفقة عدو كهذا؟".

ويبدو في عمق الرسم زعماء غربيون، بينهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وهم يحملون لوحة مكتوب عليها G7 في إشارة إلى القمة الأخيرة التي غادرها ترامب منسحبا.

المصدر: وكالات

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