ترامب يستمتع برفقة العدو كيم!

نشرت صحيفة "لو تون" السويسرية في عددها الصادر صباح اليوم رسما كاريكاتوريا من وحي القمة التي جمعت الزعيمين الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة.

وظهر الزعيمان في الرسم الكاريكاتوري وهما يتصافحان فيما يقول ترامب محتضنا كيم "من يحتاج للأصدقاء برفقة عدو كهذا؟".

ويبدو في عمق الرسم زعماء غربيون، بينهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وهم يحملون لوحة مكتوب عليها G7 في إشارة إلى القمة الأخيرة التي غادرها ترامب منسحبا.

المصدر: وكالات