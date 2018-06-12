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احتجاز رهائن على يد مسلح في باريس

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أفادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن الشرطة، باحتجاز رهائن في الدائرة العاشرة في العاصمة باريس على يد مجهول يدعي أن بحوزته قنبلة.

وذكرت وسائل الإعلام أن الشرطة فرضت طوقا أمنيا حول موقع احتجاز الرهائن مشيرة إلى أن العملية، وبالاستناد إلى تقارير مبنية على معلومات من عدة مصادر، ليست هجوما إرهابيا.

من جانبها، قالت قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية، إن محتجز الرهائن يطلب مقابلة السفير الإيراني لدى باريس.

وذكرت القناة، أن الشرطة تمكنت من التواصل مع الخاطف، الذي زعم بأنه يحتجز 3 أشخاص أحدهم أصيب بجروح خطيرة في الرأس.

المصدر: وكالات

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