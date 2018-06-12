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CNN: أمريكا وكوريا الشمالية ستوقعان مذكرة تفاهم تؤكد إحراز تقدم في المفاوضات

ما هي المأكولات على طاولة غداء ترامب وكيم؟

أخبار العالم

ما هي المأكولات على طاولة غداء ترامب وكيم؟
AFP Kevin LIM / THE STRAITS TIMES
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نشر البيت الأبيض قائمة بمأكولات غداء العمل الذي يجمع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة اليوم الثلاثاء.

ووفقا للمكتب الصحفي للبيت الأبيض فإنه تقدم خلال غداء العمل لقائدي الدولتين مع وفديهما سلطة جمبري تقليدية مع الأفوكادو.

Reuters Handout

ويمكن للمشاركين الرئيسيين على طاولة الغداء الاختيار بين أضلاع العجل مع البطاطس والبروكلي وصلصة النبيذ الأحمر، ولحم الخنزير الحلو مع الأرز وصلصة الفلفل الحار، وسمك القدّ المطهو على نار هادئة مع الخضروات.

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انتهاء الاجتماع الموسع بين ترامب وكيم

والتقى الزعيمان اليوم في فندق كابيلا بجزيرة سينتوس، وتصافحا أمام عدسات الكاميرا، قبل أن تنطلق القمة خلف الأبواب المغلقة في أول لقاء لهما وُصف بالتاريخي.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها ترامب وكيم جونغ أون وجها لوجه، بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.

ويمثل هذا الاجتماع تحولا كبيرا في العلاقات بين البلدين اللذين تبادلا حربا كلامية خلال العام الماضي.

المصدر: "تاس"

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