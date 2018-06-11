"أف بي آي" يعلن نجاح حملة دولية ضد الاحتيال الالكتروني

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إلقاء القبض على 74 شخصا في إطار عملية أمنية دولية واسعة النطاق لمكافحة الاحتيال الإلكتروني.

وقال المكتب في بيان اليوم الاثنين إن الحملة الأمنية التي أطلق عليها اسم WireWire استمرت لأكثر من 6 أشهر وكان هدفها إحباط مخططات إجرامية لرصد التحويلات المصرفية والاستيلاء عليها عبر الاحتيال الإلكتروني.

وأسفرت العملية عن اعتقال 74 شخصا، 43 منهم في الولايات المتحدة و29 آخرين في نيجيريا، وشخص واحد في كل من كندا وبولندا وموريشيوس.

كما أفضت العملية إلى ضبط ما يقارب 2.4 مليون دولار واستعادة قرابة 14 مليون دولار من التحويلات الاحتيالية.

المصدر: FBI