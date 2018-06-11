طهران لنتنياهو: الشعب الإيراني ليس بحاجة لألعابك السحرية

علقت الخارجية الإيرانية على تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي طرح فيه مقترحا لمواجهة الجفاف في إيران، مشيرة إلى أنها "ليست المرة الأولى التي يهذي فيها" نتنياهو.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في مؤتمر صحفي الاثنين، إن نتنياهو زعم بإيجاد حل لمواجهة الجفاف في إيران، وأن "هذه ليست المرة الأولى التي يهذي فيها هذا الغشاش".

وأضاف: "لا حاجة لأن يخشى نتنياهو على الجفاف في إيران، فشعبنا قادر على حل مشاكله ولا يحتاج إلى مثل هذه الألعاب السحرية، وعلى نتنياهو أن يتوقف أولا عن قتل الأطفال وارتكاب الجرائم بحقهم" قبل الحديث عن مواجهة الجفاف.

وكان نتنياهو قد قال في فيديو نشره على صفحته الرسمية في "تويتر"، إن إسرائيل تمتلك المعرفة لمنع وقوع كارثة بيئية في إيران جراء الجفاف.

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وأضاف نتنياهو أن بلاده التي تواجه أيضا تحديات متعلقة بالمياه، نجحت في تطوير "تكنولوجيا خارقة" لمعالجة تلك التحديات، متعهدا بمشاركة تلك المعلومات مع الشعب الإيراني.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بهذا التصريح عن قرب إطلاق موقع إلكتروني خاص باللغة الفارسية سيحتوي على مخططات مفصلة حول كيفية معالجة مياه الصرف الصحي، لمساعدة الإيرانيين على مواجهة الجفاف.

المصدر: وكالات