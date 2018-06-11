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المذيعة "الأم" تغطي زيارة كيم إلى سنغافورة بنبرة متفائلة

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المذيعة "الأم" في كوريا الشمالية ري تشون هي
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تلت المذيعة "الأم" في كوريا الشمالية ري تشون هي، بنبرة متفائلة تقريرا مطولا حول زيارة الزعيم كيم جونغ أون إلى سنغافورة للاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويقول خبراء اللغة الكورية إن تشون هي، ذات الـ70 عاما تحاول عادة تقديم الخبر بطريقة بسيطة إذ أنها "تخاطب المشاهد بسلاسة وهدوء بعيدا عن الصراخ أمام عدسة الكاميرا"، وهو توصيف يتعارض بالكامل مع الانطباع الذي يتولد لدى من يشاهدها من الجاهلين بلغتها.

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المصدر: وكالات

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