أول سيلفي لكيم في سنغافورة

التقط وزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان صورتي سيلفي، ربما تكونان الأوليان للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عقب وصوله إلى سنغافورة.

ونشر وزير الخارجية السنغافوري الصورتين على حسابه في فيسبوك وهو يقف إلى جانب كيم والسياسي السنغافوري أونغ يي كونغ.

ويترقب العالم القمة التاريخية بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة.

المصدر: وكالات