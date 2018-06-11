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سنغافورة تقدم لترامب "كعكة" قبيل عيد ميلاده الـ72

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سنغافورة تقدم لترامب
Reuters Jonathan Ernst
تورته في عام 2016 بمناسبة عيد ميلاد دونالد ترامب
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قدمت دولة سنغافورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "كعكة" (كاتو) هدية بمناسبة عيد ميلاده الـ72، الموافق 14 يونيو.

ونشر وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان صور الكعكة على صفحته في "تويتر" اليوم الاثنين، وأرفق الصور بعبارة: "نحتفل بعيد ميلاد ترامب قبيل حلوله".

ولا يحبذ الروس الاحتفال بعيد الميلاد قبل حلوله، كما لا يقدمون الهدايا إلا في يوم عيد الميلاد، ويعتبرون تقديمها قبل حلوله "فألا سيئا".

والتقى الرئيس الأمريكي، اليوم الاثنين مع رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج، وفي البداية تحدث الزعيمان على انفراد ومن ثم تواصلت المباحثات بشكل موسع. وشارك فيها من الجانب الأمريكي، وزير الخارجية مايك بومبيو، ومساعد ترامب لشؤون الأمن القومي جون بولتون.

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وسيلتقي ترامب غدا الثلاثاء 12 يونيو مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في سنغافورة.

المصدر: تاس

إدوارد سافين

 

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