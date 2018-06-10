قمة منظمة شنغهاي.. توقيع 17 وثيقة في أول مشاركة للهند وباكستان

انتهت في مدينة تشينغداو الصينية اليوم، أعمال القمة الدورية لمنظمة شنغهاي للتعاون. وفي ختامها أقر زعماء الدول الأعضاء، 17 وثيقة مختلفة.

وتميزت القمة الحالية، بمشاركة الهند وباكستان في أعمالها كعضوين كاملين، وتضم المنظمة التي تأسست في عام 2001، كذلك روسيا، والصين، وكازاخستان، وقرغيزستان، وأوزبكستان، وطاجيكستان، وتحضرها إيران ومنغوليا وأفغانستان وبيلاروس، بصفة مراقب، وتوجد في منظمة شانغهاي للتعاون آلية حوار الشركاء، وتضم الآن أرمينيا وأذربيجان وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا. ويقع مقر أمانة المنظمة في العاصمة الصينية بكين.

وفي ختام القمة، تم التوقيع على 17 وثيقة. ومن بينها، على وجه الخصوص: خطة عمل خلال 2018-2019، وتنفيذ أحكام معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة، ووثيقة التعاون في مكافحة الإرهاب والانفصالية والتطرف لعام 2019-2021. وتم كذلك التوقيع على استراتيجية مكافحة المخدرات من جانب الدول الأعضاء خلال 2018-2023.

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وأصدرت قمة منظمة شانغهاي للتعاون بيانا ختاميا اليوم الأحد وقعه قادة الدول الأعضاء في المنظمة، وتتعلق أبرز بنوده بأزمة سوريا، ونووي إيراني، والتجارة الدولية.

المصدر نوفوستي

ادوارد سافين