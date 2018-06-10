مسلح بسكين يهاجم ركاب قطار سريع في اليابان

هاجم مسلح بسكين ركاب قطار سريع فقتل شخصا وأصاب اثنين آخرين بجروح، وألقت الشرطة القبض على الجاني لكنها لم تحدد بعد دوافعه الحقيقية وراء الهجوم.

وذكرت الأنباء المتوفرة، أن الحادث وقع مساء الأحد 9 يونيو داخل قطار فائق السرعة كان متوجها من مدينة أوساكا إلى طوكيو.

وذكرت الشرطة أنه بعد انطلاق القطار في رحلته، استل شاب وبشكل مفاجئ، سكينا وأخذ يلوح به وهاجم الركاب الموجودين معه في المقطورة، فجرح رجلا في متوسط العمر، في رقبته ما أدى لوفاته لاحقا. وخلال الهجوم أصيبت سيدتان ونقلتا إلى المستشفى.

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واعتقلت الشرطة، المهاجم وتبين لاحقا، أن اسمه إيتشيرو كوجيما (22 عاما). وخلال التحقيق ، أفاد الشاب، بأنه لم يخطط للهجوم ولكنه كان في حالة غضب شديد، وعثرت الشرطة على الكثير من السكاكين في أغراضه وهو ما يشكك في ادعائه.

المصدر: فيستي رو

إدوارد سافين